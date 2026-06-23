В Белгородской области школьные медсестры посетили обучающий тренинг

Тренинг по оказанию первой помощи прошел в Белгородской центральной районной больнице для школьных медсестер. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве общественных коммуникаций Белгородской области.
Ведущим тренинга стал врач-психотерапевт Сергей Старостенко. Ранее он работал анестезиологом‑реаниматологом, что позволило ему поделиться с участниками ценными практическими знаниями.
В ходе обучения акцент был сделан не только на теоретической подготовке, но и на отработке реальных сценариев экстренных ситуаций. Наглядные примеры и клинические случаи помогли медсестрам узнать, как сохранять спокойствие и применять эффективные приемы для спасения жизни.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.