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В Белгородской области школьные медсестры посетили обучающий тренинг

Акцент был сделан на отработке реальных сценариев экстренных ситуаций.

Источник: Национальные проекты России

Тренинг по оказанию первой помощи прошел в Белгородской центральной районной больнице для школьных медсестер. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве общественных коммуникаций Белгородской области.

Ведущим тренинга стал врач-психотерапевт Сергей Старостенко. Ранее он работал анестезиологом‑реаниматологом, что позволило ему поделиться с участниками ценными практическими знаниями.

В ходе обучения акцент был сделан не только на теоретической подготовке, но и на отработке реальных сценариев экстренных ситуаций. Наглядные примеры и клинические случаи помогли медсестрам узнать, как сохранять спокойствие и применять эффективные приемы для спасения жизни.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.