Более 52 тысяч человек посетили фестиваль «Золотая хохлома» в Семенове

«Фестиваль “Золотая хохлома” — главная площадка празднования Дня народных художественных промыслов в России. С каждым годом событие набирает обороты: расширяется не только его география, но и программа. В этом году благодаря поддержке нацпроекта “Туризм и гостеприимство” фестиваль побил собственный рекорд, собрав более 52 тысяч гостей. Свое мастерство на празднике представили свыше тысячи талантливых мастеров и 58 предприятий народных промыслов из 17 регионов страны, а также гости из республики Беларусь. Народные гулянья, ярмарка, увлекательные мастер-классы, выступления творческих коллективов и живое общение с мастерами — хранителями традиций показали, что наша национальная культура безгранична», — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.