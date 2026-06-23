Деформационные швы отремонтируют на метромосту в Нижнем Новгороде

Ремонт деформационных швов планируют провести на метромосту в ближайшие месяцы. Департамент транспорта Нижнего Новгорода уже занялся поиском подрядчика, сообщается в канале «Метро НН — Наше. Новое» в мессенджере МАХ.
Специалисты ведомства прорабатывают сроки проведения работ и схему ограничений движения, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов.
«Необходимость проведения ремонта периодически возникает из-за интенсивного движения транспорта и перепадов температур, которые разрушают металлические конструкции и асфальтобетонное покрытие. Впервые восстанавливать покрытие потребовалось в 2012 году, через три года после запуска автомобильного движения», — напомнили нижегородцам.
Ранее сообщалось, что ремонт дорожного покрытия завершен на шести улицах Автозаводского района.