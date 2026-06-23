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Упавшую на рельсы нижегородского метро доставили в больницу

Очевидцы рассказали, что молодая женщина внезапно потеряла сознание и оказалась на путях.

Девушку, упавшую на рельсы в метро, доставили в больницу. Информацию об этом распространили в МАХ-канале «Бокал прессека».

По данным «Стационар‑Пресс» со станции скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода, диспетчер получил вызов ранним утром 23 июня. Очевидцы рассказали, что молодая женщина внезапно потеряла сознание и оказалась на путях.

Медики бригады СМП транспортировали пострадавшую в НОКБ имени Семашко. У неё диагностированы травмы средней степени тяжести.

Ранее цены на медицинское образование в Нижнем Новгороде заметно выросли.