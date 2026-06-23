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Новый глава администрации Советского района назначен в Красноярске

Он исполнял обязанности главы района с апреля 2026 года.

Руководителем администрации Советского района Красноярска стал Александр Эйдемиллер, который исполнял обязанности с апреля 2026 года. Об этом сообщают gornovosti.ru.

Александр Яковлевич родился в Тасеево в 1967 году. Окончил аграрный университет по специальности «электрификация сельского хозяйства». Работал в администрации Тасеевского района, затем возглавлял администрацию ЗАТО Зеленогорск.

С 2018 года руководил краевым агентством по ГО, ЧС и ПБ. С 2019-го был первым заместителем главы администрации Кировского района, а спустя полтора года перешёл на аналогичную должность в Советский район.

Предыдущий руководитель района Елена Ланина покинула пост в апреле 2026 года.

Ранее мы сообщали, что в Шарыповском округе назначили нового прокурора.