Новый глава администрации Советского района назначен в Красноярске

Руководителем администрации Советского района Красноярска стал Александр Эйдемиллер, который исполнял обязанности с апреля 2026 года. Об этом сообщают gornovosti.ru.
Александр Яковлевич родился в Тасеево в 1967 году. Окончил аграрный университет по специальности «электрификация сельского хозяйства». Работал в администрации Тасеевского района, затем возглавлял администрацию ЗАТО Зеленогорск.
С 2018 года руководил краевым агентством по ГО, ЧС и ПБ. С 2019-го был первым заместителем главы администрации Кировского района, а спустя полтора года перешёл на аналогичную должность в Советский район.
Предыдущий руководитель района Елена Ланина покинула пост в апреле 2026 года.
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