В Ростове разбирают здание бывшей городской бойни

В советское время место было известно как мясокомбинат, он занимал целый квартал — от улицы Текучева до Нансена и от переулка Крепостного до Театрального проспекта. Комплекс был построен в 1907—1908 годах по проекту инженера Петра Горбачева, который также проектировал водопроводные и канализационные системы в различных городах Российской империи.