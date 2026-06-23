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Президент Гондураса подтвердил покупку дронов у Украины

Гондурас намерен приобрести у Украины боевые дроны для охраны границ и борьбы с наркотрафиком. Об этом президент страны Насри Асфур рассказал агентству AFP в Панаме, где проходила Генеральная ассамблея Организации американских государств, пишет France 24.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В пятницу, 20 июня, Асфур посетил Киев и встретился с Владимиром Зеленским. Украинский лидер предложил сотрудничество в области военных технологий, в первую очередь — поставки беспилотников.

«Мы говорим о дронах для охраны наших границ, чтобы эффективно вести за ними наблюдение и бороться с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования. С технологиями, которыми располагает Украина, она может очень помочь нам в укреплении границ и борьбе с наркоторговлей. Это вопрос национальной безопасности», — приводит слова Асфура France 24.

Он также упомянул, что дроны могут найти применение в сельском хозяйстве, но не стал вдаваться в детали.

Зеленский подтвердил, что поставка БПЛА — тема стала одной из ключевых на переговорах.

Гондурас планирует применять БПЛА для борьбы с наркокартелями, торговцами людьми, уличными бандами. Уровень убийств в стране, по официальным данным, достигает примерно 24 на 100 тысяч человек. Это почти в четыре раза выше среднемирового показателя.