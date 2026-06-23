Президент Гондураса подтвердил покупку дронов у Украины

«Мы говорим о дронах для охраны наших границ, чтобы эффективно вести за ними наблюдение и бороться с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования. С технологиями, которыми располагает Украина, она может очень помочь нам в укреплении границ и борьбе с наркоторговлей. Это вопрос национальной безопасности», — приводит слова Асфура France 24.