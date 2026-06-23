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Пожилая алматинка 10 лет «растила» опухоль на лице

Бабушка из Алматы 10 лет жила с опухолью в подбородке, пока новообразование не достигло гигантского размера и не стало вызывать сильные боли, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В Алматинскую многопрофильную клиническую больницу поступила пенсионерка с жалобами на боли, затрудненное дыхание, нарушение сна и крупное образование в области шеи. После обследования и консультации профессора Марата Искакова было принято решение о проведении экстренной операции.

«Врачи отделения челюстно-лицевой хирургии удалили новообразование вместе с подчелюстной слюнной железой. Несмотря на тяжелый случай, операция прошла без осложнений и повреждения жизненно важных структур. После вмешательства состояние пациентки значительно улучшилось, восстановилось полноценное дыхание», — рассказали хирурги.

Врачи предупреждают, что длительное игнорирование подобных симптомов может привести к серьезным осложнениям. При появлении любых объемных образований в области головы и шеи необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью.