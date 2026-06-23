Пожилая алматинка 10 лет «растила» опухоль на лице

В Алматинскую многопрофильную клиническую больницу поступила пенсионерка с жалобами на боли, затрудненное дыхание, нарушение сна и крупное образование в области шеи. После обследования и консультации профессора Марата Искакова было принято решение о проведении экстренной операции.