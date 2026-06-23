Пожилая алматинка 10 лет «растила» опухоль на лице

В Алматинскую многопрофильную клиническую больницу поступила пенсионерка с жалобами на боли, затрудненное дыхание, нарушение сна и крупное образование в области шеи. После обследования и консультации профессора Марата Искакова было принято решение о проведении экстренной операции.
«Врачи отделения челюстно-лицевой хирургии удалили новообразование вместе с подчелюстной слюнной железой. Несмотря на тяжелый случай, операция прошла без осложнений и повреждения жизненно важных структур. После вмешательства состояние пациентки значительно улучшилось, восстановилось полноценное дыхание», — рассказали хирурги.
Врачи предупреждают, что длительное игнорирование подобных симптомов может привести к серьезным осложнениям. При появлении любых объемных образований в области головы и шеи необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью.