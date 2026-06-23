Горячую воду досрочно вернут еще в десятки домов одного района Красноярска

«Досрочное возвращение горячей воды — исключительная мера. Мы подаем ресурс раньше срока только там, где это возможно после успешной проверки и ремонта трубопроводов и без снижения качества подготовки системы к зиме. Гидравлические испытания продолжаются по всему контуру теплосетей. На отдельных участках дополнительно используем роботизированные комплексы: они помогают оценить состояние трубопроводов изнутри и точнее выявить возможные дефекты. Уже завтра, 24 июня, мероприятия будут завершены, и горячая вода вернется в дома красноярцев», — рассказали в СГК.