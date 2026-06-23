Горячую воду досрочно вернут еще в десятки домов одного района Красноярска

Теплоэнергетики продолжают досрочно возвращать горячую воду части потребителей Советского района по контуру Красноярской ТЭЦ-1. А жителям трех районов правобережья придется ждать до конца срока завершения гидравлических испытаний.
Как сообщили в СГК, 23 июня ресурс должен появится по следующим адресам:
проспект Ульяновский, 14, 14а, 14 г, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 18д, 20, 20а, 22, 22а, 22б, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 32а, 32Б, 34, 34а, 36, 36а, 36а/1, 38; улица Тельмана, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 36, 38, 39, 41, 41а, 43, 43а, 44 к1, 44 к2, 44 ст4, 45, 47, 47а, 47б, 47 В, 49; улица Комарова, 3, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 7 г, 8; улица 2-я Краснодарская, 5а, 5б, 6; проспект Металлургов, 51, 51а, 51ж/2, 51ж/3, 53, 53а, 53 г, 55, 55а, 55ж, 65, 69; улица Партизана Железняка, 17, строения 30 и 31, 47, 48а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63; улица Сергея Лазо, 4, 4 г, 6, 6а, 6 г, 8, 8а, 8 г, 10, 12, 12а, 12д, 14, 16, 18, 18а, 18 В, 20, 22, 24, 28, 28а, 32, 32/1, 34, 36; улица Устиновича: 7, 7а, 9, 9а, 24а, 34а, 40.
Напомним, ТЭЦ-1 встала на 10-дневную профилактику 15 июня и горячую воду отключили в четырех районах: Ленинском, Кировском, части Свердловского и Советского. 16 июня ресурс раньше срока вернули в некоторые дома по улицам Никитина и Партизана Железняка, 17 июня, 18 июня и 19 июня — еще в несколько десятков зданий Советского района.
«Досрочное возвращение горячей воды — исключительная мера. Мы подаем ресурс раньше срока только там, где это возможно после успешной проверки и ремонта трубопроводов и без снижения качества подготовки системы к зиме. Гидравлические испытания продолжаются по всему контуру теплосетей. На отдельных участках дополнительно используем роботизированные комплексы: они помогают оценить состояние трубопроводов изнутри и точнее выявить возможные дефекты. Уже завтра, 24 июня, мероприятия будут завершены, и горячая вода вернется в дома красноярцев», — рассказали в СГК.
График отключения воды в Красноярске в 2026 году. Карта с адресами.