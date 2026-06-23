В Новороссийске создали «Фабрику процессов» для дошкольников

В учреждении открылись отделение сервиса и дизайна «Строим дом» и электротехническое отделение «Вольтик и его друзья». На современных площадках дети познакомились с упрощенными инструментами бережливого производства. В ходе открытия под руководством наставников, в роли которых выступили студенты, они выявили проблемы процесса, предложили улучшения и тут же применили их на практике. Каждый ребенок получил простую роль и научился ответственности и безопасному поведению рядом с электроприборами и при строительстве.