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В Новороссийске создали «Фабрику процессов» для дошкольников

В учреждении открылись отделение сервиса и дизайна.

Первая в городе «Фабрика процессов» для дошкольников начала работать на базе детского сада № 51 в городе Новороссийске Краснодарского края. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в городской администрации.

В учреждении открылись отделение сервиса и дизайна «Строим дом» и электротехническое отделение «Вольтик и его друзья». На современных площадках дети познакомились с упрощенными инструментами бережливого производства. В ходе открытия под руководством наставников, в роли которых выступили студенты, они выявили проблемы процесса, предложили улучшения и тут же применили их на практике. Каждый ребенок получил простую роль и научился ответственности и безопасному поведению рядом с электроприборами и при строительстве.

«Уже видны результаты в школах и детских садах: экономия времени, снижение расходов, повышение самостоятельности. Но “Фабрика процессов” для дошкольников — особый этап. Он доказывает, что культуру эффективности и порядка можно и нужно воспитывать с самого раннего возраста. Здесь не просто готовят будущих профессионалов, а открывают дверь в профессию для самых маленьких», — отметила начальник отдела по взаимодействию с финансовыми организациями управления экономического развития администрации Новороссийска Татьяна Фоменко.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.