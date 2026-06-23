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В СК назвали организаторов и исполнителей атаки на автобус в Брянской области

В рамках расследования теракта на пассажирском автобусе Следственный комитет объявил о привлечении к ответственности пяти фигурантов. Организаторами атаки признаны командующий Силами беспилотных систем ВСУ и начальник ГУР МО Украины.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет России идентифицировал причастных к террористической атаке на пассажирский автобус, следовавший по маршруту Гомель — Геленджик. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Инцидент произошел 17 июня 2026 года. В результате удара беспилотника по гражданскому транспортному средству один пассажир погиб, еще восемь человек получили ранения, включая шестерых несовершеннолетних.

Согласно материалам следствия, организаторами атаки выступили представители силовых структур Украины: командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник Главного управления разведки МО Украины Олег Иващенко. По данным СК, именно они осуществляли целеуказание и отдали прямой приказ об атаке на гражданский транспорт.

Следствие также установило непосредственных исполнителей преступления. В их числе:

  • Дмитрий Ткаченко — военнослужащий подразделения БПЛА «Химера» 105-го пограничного отряда ГПСУ;
  • Игорь Жуков — военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования «Шквал» 7-го пограничного отряда ГПСУ;
  • Владислав Наум — военнослужащий 73-го морского центра специальных операций ВСУ.

В отношении всех пятерых фигурантов вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по статье о теракте, повлекшем гибель людей. В настоящее время проводятся мероприятия по объявлению их в международный розыск, Следственный комитет готовит ходатайства об их заочном аресте. Расследование продолжается — эксперты устанавливают личности других соучастников нападения.

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