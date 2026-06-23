Пелагея в июле даст большой концерт в Светлогорске

Путь самой Пелагеи — от народницы-вундеркинда до заслуженной артистки Российской Федерации (звание присвоено в 2020 году) — стал редким примером органичного взросления на глазах у публики. Певицу называют «новым словом в российском фолке», а телевизионная аудитория знает артистку и как наставницу шоу «Голос». При этом концертная деятельность остаётся для исполнительницы главным способом диалога со слушателем.