Около 100 нижегородцев приняли участие в отборочном этапе Media Basket

«Около 100 нижегородцев приняли участие в отборочном этапе медиа баскет. Это яркое мероприятие, которое дает шанс талантливым игрокам продемонстрировать свои спортивные навыки. Поэтому на трибунах ФОКа “Мещерский” собралось очень много зрителей. Такие мероприятия очень хорошо работают на популяризацию спорта. Выставочный турнир также добавил эмоций, поддержка зала очень чувствовалась. Благодарю всех, кто пришел на мероприятие за то, что вы выбираете спорт!» — подчеркнул Дмитрий Кабайло.