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Фальсификацию творога выявили в Мясниковском районе Дона

Об этом сообщило управление Россельхознадзора.

Управление Россельхознадзора по Ростовской области сообщает о выявлении нарушения при производстве творога в Мясниковском районе. Факт фальсификации обнаружен с помощью федеральной системы «Меркурий» при анализе электронных ветеринарных сопроводительных документов.

В ходе проверки установлено: оформлен сертификат на молочную продукцию с нарушением молочно‑жирового баланса, в сырье содержание жира составило 0,75 кг, а в готовой продукции — 5,4 кг, что физически невозможно, нарушена прослеживаемость продукции, также допущены нарушения требований закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и правил оформления ветеринарных документов.

Хозяйствующему субъекту выдано предостережение. Производственный сертификат аннулирован. Материалы проверки направлены в управление ветеринарии и природоохранную прокуратуру для принятия дальнейших мер.