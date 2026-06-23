Фальсификацию творога выявили в Мясниковском районе Дона

В ходе проверки установлено: оформлен сертификат на молочную продукцию с нарушением молочно‑жирового баланса, в сырье содержание жира составило 0,75 кг, а в готовой продукции — 5,4 кг, что физически невозможно, нарушена прослеживаемость продукции, также допущены нарушения требований закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и правил оформления ветеринарных документов.