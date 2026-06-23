Фальсификацию творога выявили в Мясниковском районе Дона

Управление Россельхознадзора по Ростовской области сообщает о выявлении нарушения при производстве творога в Мясниковском районе. Факт фальсификации обнаружен с помощью федеральной системы «Меркурий» при анализе электронных ветеринарных сопроводительных документов.
В ходе проверки установлено: оформлен сертификат на молочную продукцию с нарушением молочно‑жирового баланса, в сырье содержание жира составило 0,75 кг, а в готовой продукции — 5,4 кг, что физически невозможно, нарушена прослеживаемость продукции, также допущены нарушения требований закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и правил оформления ветеринарных документов.
Хозяйствующему субъекту выдано предостережение. Производственный сертификат аннулирован. Материалы проверки направлены в управление ветеринарии и природоохранную прокуратуру для принятия дальнейших мер.