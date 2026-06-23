Прокуроры проконтролировали тушение пожаров в Хабаровском крае

По итогам проверки в министерство лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края и КГСАУ «Дальневосточная база авиационной охраны лесов» направлены представления. Их оперативно рассмотрели и приняли меры: увеличили группировку сил и средств. Благодаря этому все лесные пожары были ликвидированы к 21.06.2026.