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Прокуроры проконтролировали тушение пожаров в Хабаровском крае

На территории Хабаровского края природоохранные прокуроры контролируют тушения лесных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

На территории Хабаровского края природоохранные прокуроры контролируют организацию тушения лесных пожаров. По результатам мониторинга, проведённого Комсомольским на Амуре межрайонным природоохранным прокурором, в Верхнебуреинском и Амурском районах более суток действовали пять лесных пожаров, охвативших 633 гектара, сообщает официальный канал «Амурская бассейновая природоохранная прокуратура».Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

В ходе проверки установлено неравномерное распределение сил и средств тушения, указывающее на ошибки в выборе тактики борьбы с возгораниями. Это создавало риск расширения площади пожаров.

По итогам проверки в министерство лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края и КГСАУ «Дальневосточная база авиационной охраны лесов» направлены представления. Их оперативно рассмотрели и приняли меры: увеличили группировку сил и средств. Благодаря этому все лесные пожары были ликвидированы к 21.06.2026.

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