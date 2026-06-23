Дизайн-концепцию улицы Семашко утвердили в Нижнем Новгороде

Согласно постановлению, на улице вводятся единые требования к оформлению фасадов, размещению вывесок, уличной мебели и освещению. В частности, в документе указано, что решения должны обеспечивать «гармоничное сочетание современных элементов с исторической застройкой». Также регламентируются материалы, цветовые решения и параметры благоустройства.