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Дизайн-концепцию улицы Семашко утвердили в Нижнем Новгороде

Документ определяет единый дизайн‑код для фасадов, вывесок, освещения и благоустройства исторической улицы.

Администрация Нижнего Новгорода утвердила архитектурно‑художественную концепцию улицы Семашко. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте мэрии. В документе отмечается, что концепция направлена на формирование «целостного визуального облика» и сохранение исторической среды.

Согласно постановлению, на улице вводятся единые требования к оформлению фасадов, размещению вывесок, уличной мебели и освещению. В частности, в документе указано, что решения должны обеспечивать «гармоничное сочетание современных элементов с исторической застройкой». Также регламентируются материалы, цветовые решения и параметры благоустройства.

Власти подчеркивают, что утверждённый дизайн‑код станет основой для дальнейшего развития территории и позволит упорядочить визуальную среду одной из центральных улиц города.

Ранее сообщалось, что нижегородцам показали внешний вид будущего сквера в Новинках.