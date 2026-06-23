Дизайн-концепцию улицы Семашко утвердили в Нижнем Новгороде

Администрация Нижнего Новгорода утвердила архитектурно‑художественную концепцию улицы Семашко. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте мэрии. В документе отмечается, что концепция направлена на формирование «целостного визуального облика» и сохранение исторической среды.
Согласно постановлению, на улице вводятся единые требования к оформлению фасадов, размещению вывесок, уличной мебели и освещению. В частности, в документе указано, что решения должны обеспечивать «гармоничное сочетание современных элементов с исторической застройкой». Также регламентируются материалы, цветовые решения и параметры благоустройства.
Власти подчеркивают, что утверждённый дизайн‑код станет основой для дальнейшего развития территории и позволит упорядочить визуальную среду одной из центральных улиц города.
Ранее сообщалось, что нижегородцам показали внешний вид будущего сквера в Новинках.