Около сотни нижегородцев поучаствовали в отборочном этапе Media Basket

На площадке ФОК «Мещерский» состоялся отборочный этап DRAFT COMBINE. Баскетболисты преодолели серию тестов и игровых испытаний, по результатам которых определили четыре финалиста. Они выступят в заключительном этапе в Москве и будут играть за одну из команд в новом сезоне.