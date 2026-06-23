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Около сотни нижегородцев поучаствовали в отборочном этапе Media Basket

В выставочном турнире по баскетболу соревновались четыре команды лиги.

Источник: Нижегородская правда

20 июня в Нижнем Новгороде завершился второй этап всероссийского отборочного турнира Лига Ставок Media Basket (16+). В нем приняли участие более сотни нижегородцев.

На площадке ФОК «Мещерский» состоялся отборочный этап DRAFT COMBINE. Баскетболисты преодолели серию тестов и игровых испытаний, по результатам которых определили четыре финалиста. Они выступят в заключительном этапе в Москве и будут играть за одну из команд в новом сезоне.

Затем прошел выставочный турнир с участием четырех команд лиги -UNDERGROUND BIZNE$, HOOPS, GOATS и «Закат Баскет». В составе последней выступил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло. Победителем соревнований стала команда UNDERGROUND BIZNE$. Она обыграла HOOPS cо счетом 19:17.

Хедлайнером вечера стал хип-хоп исполнитель BATO. Он поддержал спортивную атмосферу турнира.

Ранее на сайте pravda-nn.ru Дмитрий Кабайло предупредил болельщиков о покупке билетов на матч за Суперкубок.