Около сотни нижегородцев поучаствовали в отборочном этапе Media Basket

20 июня в Нижнем Новгороде завершился второй этап всероссийского отборочного турнира Лига Ставок Media Basket (16+). В нем приняли участие более сотни нижегородцев.
На площадке ФОК «Мещерский» состоялся отборочный этап DRAFT COMBINE. Баскетболисты преодолели серию тестов и игровых испытаний, по результатам которых определили четыре финалиста. Они выступят в заключительном этапе в Москве и будут играть за одну из команд в новом сезоне.
Затем прошел выставочный турнир с участием четырех команд лиги -UNDERGROUND BIZNE$, HOOPS, GOATS и «Закат Баскет». В составе последней выступил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло. Победителем соревнований стала команда UNDERGROUND BIZNE$. Она обыграла HOOPS cо счетом 19:17.
Хедлайнером вечера стал хип-хоп исполнитель BATO. Он поддержал спортивную атмосферу турнира.
Ранее на сайте pravda-nn.ru Дмитрий Кабайло предупредил болельщиков о покупке билетов на матч за Суперкубок.