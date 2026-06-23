До завершения строительства «Суриков-центра» остается год

Строительство «Суриков-центра» в Красноярске идет полным ходом и в настоящее время общая готовность объекта оценивается почти в 50%. Как рассказали в департаменте градостроительства, в настоящее время подрядчик работает на фасаде, а именно — утепляет монолитные стены и наносит декоративную штукатурку, после чего начнется монтаж металлических кассет. Алюминиевые пластины специально разрабатывали для культурного пространства, они будут создавать эффект единого «кружевного полотна» или мазков кисти художника.
Внутри объекта идут электромонтажные и сантехнические работы, а также монтаж системы вентиляции. Например, кладка стен и перегородок выполнена на 95%, полностью установлены рамы витражного остекления первого и второго этажа, а на террасе уже уложена брусчатка. Также собрана и винтовая лестница, а в ближайшее время начнётся её покраска и укладка гранитной плитки.
«Здание готово на 49%. Работы идут с опережением графика, очень важно сдать объект в срок, к 400-летию Красноярска. В июле подрядчик приступит к благоустройству территории: уложит брусчатку, установит малые архитектурные формы, засеет газоны», — рассказал заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства Александр Навродский.
Планируется, что строительство центра завершится летом следующего года.