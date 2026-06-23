До завершения строительства «Суриков-центра» остается год

Строительство «Суриков-центра» в Красноярске идет полным ходом и в настоящее время общая готовность объекта оценивается почти в 50%. Как рассказали в департаменте градостроительства, в настоящее время подрядчик работает на фасаде, а именно — утепляет монолитные стены и наносит декоративную штукатурку, после чего начнется монтаж металлических кассет. Алюминиевые пластины специально разрабатывали для культурного пространства, они будут создавать эффект единого «кружевного полотна» или мазков кисти художника.