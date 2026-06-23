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Двухлетний малыш и женщина пострадали при пожаре в девятиэтажке в Воронеже

Пламя вспыхнуло в двухкомнатной квартире дома на улице Минской.

Источник: АиФ Воронеж

Двухлетний мальчик и 34-летняя женщина пострадали при пожаре в девятиэтажном доме на улице Минской в Воронеже в понедельник, 22 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сигнал о возгорании в двухкомнатной квартире на пятом этаже дома № 71 поступил спасателям в 10:56. Пламя вспыхнуло в коридоре. Огонь повредил домашние вещи.

Потушить пожар удалось к 11:20. На месте работали 18 человек и пять единиц техники.

При пожаре женщина получила ожоги 50−59% тела средней степени тяжести. Её госпитализировали в ОКБ № 1. Ребёнка с отравлением продуктами горения доставили в ВОДКБ № 1.

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