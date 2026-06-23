В РФ создали позволяющий выявлять источники опасных подземных вибраций подход

«Сегодня во многих случаях меры принимаются уже после того, как на зданиях появляются трещины или деформации. Мы предлагаем другой подход: сначала определить источник опасного воздействия, оценить риск и только потом принимать меры. Наша система позволяет получать такую информацию быстро и с высокой точностью даже в условиях, когда присутствует несколько источников вибрации», — пояснил профессор МИЭМ ВШЭ Сергей Нефедов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.