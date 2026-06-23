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Нижегородцам напомнили, чего нельзя делать при ракетной опасности

Не подходите к окнам и не трогайте подозрительные предметы.

Источник: Живем в Нижнем

Утром 23 июня в Нижнем Новгороде объявили режим ракетной опасности. «Живем в Нижнем» рассказывает, что можно и нельзя делать, пока есть угроза. Инструкция составлена на основе информации от МЧС России.

Режим ракетной опасности вводят тогда, когда в регионе появляется вероятность ракетного удара. Главное — сохранять спокойствие. Жителям рекомендуется перейти в помещение без окон, например, ванную, туалет, кладовку или коридор. Нужно сесть у несущей стены и ждать отбоя. Если есть возможность укрыться в подвале, цоколе, парковке, то это будет лучшим вариантом. Спасатели советуют заранее подготовить документы, вещи первой необходимости, лекарства, немного продуктов и воды на первое время.

Если опасность застала вас в транспорте, стоит сразу его покинуть и найти укрытие. Важно помнить, что автомобили и общественный транспорт — это источники возгорания.

Ни в коем случае нельзя подходить к окнам или выходить на балконы, оставаться на открытом пространстве, подходить к месту вероятного удара и трогать подозрительные предметы. Съемка работы ПВО на видео тоже под запретом.

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