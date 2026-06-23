Автоэксперт Ожогин объяснил, стоит ли летом прогревать машину перед поездкой

Летом многие водители задумываются о необходимости прогрева автомобиля перед поездкой. В случае с современными двигателями длительный прогрев не требуется, но и полностью отказываться от него не стоит. Автоэксперт Константин Ожогин в интервью «Российской газете» рассказал, почему после запуска двигателя важно дать ему поработать хотя бы 30−60 секунд.
Эксперт объяснил, что дело не в температуре, а в моторном масле. После долгой стоянки большая часть масла скапливается в поддоне, и насосу нужно время, чтобы создать давление и распределить смазку по узлам двигателя. Масло формирует на поверхностях деталей защитную плёнку, которая снижает трение и предотвращает преждевременный износ в начале работы двигателя.
Оптимальный летний прогрев — это не 10−15 минут на холостом ходу, а короткая пауза перед началом движения, чтобы система смазки вышла на рабочий режим. После прогрева рекомендуется плавно начинать движение, избегая резких ускорений. Особенно это важно для турбированных двигателей, чувствительных к качеству смазки. Хороший прогрев защищает двигатель, снижает износ и продлевает его срок службы.