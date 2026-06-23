Автоэксперт Ожогин объяснил, стоит ли летом прогревать машину перед поездкой

Эксперт объяснил, что дело не в температуре, а в моторном масле. После долгой стоянки большая часть масла скапливается в поддоне, и насосу нужно время, чтобы создать давление и распределить смазку по узлам двигателя. Масло формирует на поверхностях деталей защитную плёнку, которая снижает трение и предотвращает преждевременный износ в начале работы двигателя.