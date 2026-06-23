Появились спутниковые снимки дыма над Красноярским краем из-за лесных пожаров

Ситуация с пожарами в Красноярском крае остается напряженной. По данным Лесопожарного центра на 13:00 23 июня, зарегистрировано 89 возгораний на площади более 191 тысячи гектаров, из них 21 находятся в зоне контроля. В Томской области действует 58 пожаров, пишет РИА Томск. Причинами называют грозы и сухую погоду.