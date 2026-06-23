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Появились спутниковые снимки дыма над Красноярским краем из-за лесных пожаров

НИЦ «Планета» опубликовал спутниковые снимки дымового шлейфа от лесных пожаров в Красноярском крае и Томской области.

НИЦ «Планета» опубликовал спутниковые снимки дымового шлейфа от лесных пожаров в Красноярском крае и Томской области.

На изображениях, полученных 22 июня, видно, как дым от возгораний распространился на Новосибирскую область, Алтайский край и часть Казахстана, сообщает Om1 Новосибирск.

Ситуация с пожарами в Красноярском крае остается напряженной. По данным Лесопожарного центра на 13:00 23 июня, зарегистрировано 89 возгораний на площади более 191 тысячи гектаров, из них 21 находятся в зоне контроля. В Томской области действует 58 пожаров, пишет РИА Томск. Причинами называют грозы и сухую погоду.

Режим НМУ в Красноярске продлили в шестой раз подряд — до 19:00 24 июня.

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