Больше 100-балльных работ по физике стало в Хабаровском крае

Результаты экзаменов по физике вновь выявили 100-балльные работы выпускников Хабаровского края. В этом году заработать максимально возможное количество баллов удалось сразу 5 школьникам, когда как годами ранее был лишь один подобный результат, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Всего в Хабаровском крае физику сдавали 937 выпускников, из них 21 человек получил результат 95 — 99 баллов, а еще 5 — максимальные 100 баллов. Это трое выпускников Хабаровска — Роман Владович из Лицея инновационных технологий, Дарья Баландюк из гимназии № 3 и Тимур Гилимзянов из школы № 80, а также Владимир Зволимбовский из школы № 2 Николаевска-на-Амуре и Елизавета Пенюгина из школы № 3 Советской Гавани, — рассказали в министерстве образования и науки края.
Помимо того, что физику на 100 баллов удалось написать сразу нескольким выпускникам, особенным подведение итогов стало еще и потому, что после этого была выявлена первая 200-балльница в регионе. Елизавета Пенюгина ранее уже сдала русский язык на 100 баллов и теперь еще и по физике получила максимальные результаты.
— Ее успехи не ограничиваются экзаменами: выпускница — победитель и призер различных олимпиад. В составе сборной Хабаровского края она участвовала в Международной олимпиаде по информационной безопасности в федеральном центре «Сириус». Кроме того, как победитель литературного конкурса Елизавета побывала в детском центре «Артек», а в «Океане» участвовала в полуфинале конкурса «Большая перемена», — прокомментировали в профильном ведомстве.
Напомним, в один день с физикой другие школьники сдавали экзамен по обществознанию. По результатам испытания 100-балльных работ в регионе не оказалось, а результат в 95 баллов и выше получили 8 человек.
Таким образом сейчас в копилке региона насчитывается 29 стобалльных результатов. Больше всего — по русскому языку (11 работ), еще 7 — по химии, к ним добавились нынешние 5 — по физике, а также 3 — по математике профильного уровня, 2 — по литературе и 1 — по истории.