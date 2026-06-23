Больше 100-балльных работ по физике стало в Хабаровском крае

— Всего в Хабаровском крае физику сдавали 937 выпускников, из них 21 человек получил результат 95 — 99 баллов, а еще 5 — максимальные 100 баллов. Это трое выпускников Хабаровска — Роман Владович из Лицея инновационных технологий, Дарья Баландюк из гимназии № 3 и Тимур Гилимзянов из школы № 80, а также Владимир Зволимбовский из школы № 2 Николаевска-на-Амуре и Елизавета Пенюгина из школы № 3 Советской Гавани, — рассказали в министерстве образования и науки края.