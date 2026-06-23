Психолог: физический труд полезнее офисной работы для психики

По словам Натальи Батуриной, за игровыми комнатами, спортзалом и прочими привлекательными бонусами часто стоят размытые границы и переработки. В производстве, как уточняется, всё прозрачно, и для нового поколения это во многом более «честная» и психологически безопасная среда. В связи с этим признание в профессиональном сообществе и HR-премии всё чаще получают компании с комплексной системой психологической поддержки.