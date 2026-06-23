Психолог: физический труд полезнее офисной работы для психики

Работодатели всё чаще приходят к выводу, что профилактика психических проблем обходится дешевле, чем замена выгоревших сотрудников, высокая текучесть кадров, ошибки и простой оборудования. Как сообщает «Газета.Ru», об этом заявила Наталия Батурина, организационный психолог и консультант в сфере HR.
Дефицит кадров усиливается, а запросы молодых специалистов меняются. Отмечается, что если миллениалы были готовы долго мириться с перегрузками ради стабильности, то для зумеров комфортная атмосфера и ощущение заботы становятся определяющими при выборе работодателя. На фоне изменений в запросах молодых специалистов промышленные компании вышли вперёд, становясь «островом стабильности» в мире постоянной турбулентности.
Одним из главных конкурентных отличий современных производств становится именно четкость системы. Во-первых, строгий график и обязательные перерывы защищают человека от переутомления. Во-вторых, на производстве нет требования быть постоянно онлайн. Прозрачность процессов и четкое распределение ответственности снижают фоновую тревожность и убирают один из главных триггеров выгорания — ощущение, что ты никогда по-настоящему не заканчиваешь работать.
Эксперт также указала, что проблему психических перегрузок необходимо решать превентивно, до того как эмоциональное выгорание и стресс приведут к реальным ошибкам на производстве. В связи с этим промышленные компании пошли дальше косметических мер и начали выстраивать системную работу, которая всё больше соответствует запросам нового поколения.
«Сейчас важно проводить оценку состояния среды и культуры на производстве, насколько она комфортна в адаптации поколению Z, создавать условия для сохранения ментального здоровья. К 2025 году благодаря комплексным программам психологической поддержки удалось снизить текучесть сотрудников поколения Z на 7%, а инструментами таких программ, как показала статистика, воспользовалось абсолютное большинство молодых специалистов», — прокомментировала Мария Митичкина, руководитель направления «Производственная психология» компании СИБУР.
По словам Натальи Батуриной, за игровыми комнатами, спортзалом и прочими привлекательными бонусами часто стоят размытые границы и переработки. В производстве, как уточняется, всё прозрачно, и для нового поколения это во многом более «честная» и психологически безопасная среда. В связи с этим признание в профессиональном сообществе и HR-премии всё чаще получают компании с комплексной системой психологической поддержки.