Задерживаются четыре идущих через Воронежскую область «крымских» поезда

В связи с временным закрытием Крымского моста в ночь с 22 на 23 июня задерживаются четыре поезда «Таврия», следующие через Воронежскую область. В настоящий момент железнодорожное сообщение восстановлено. Все составы движутся с полуострова. Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».
Задерживаются следующие поезда:
№ 168/167 Симферополь — Москва, отправившийся 22 июня, задерживается на 1,5 часа;
№ 028/027 Симферополь — Москва, начавший движение 22 июня, опаздывает на два часа;
№ 008/007 Керчь — Санкт-Петербург, отправлением 22 июня, следует с опозданием на 4,5 часа;
№ 068/067 Керчь — Москва, отбывший 23 июня, отстает от графика на 4,5 часа.
Время задержки в пути может измениться.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», 18 июня был отменен поезд № 168/167 Симферополь — Москва, маршрут которого проходит через Воронежскую область. Пассажиры добирались до пункта назначения другими поездами «Таврии».