Задерживаются четыре идущих через Воронежскую область «крымских» поезда

В связи с временным закрытием Крымского моста в ночь с 22 на 23 июня задерживаются четыре поезда «Таврия», следующие через Воронежскую область. В настоящий момент железнодорожное сообщение восстановлено. Все составы движутся с полуострова. Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».