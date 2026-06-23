Более 3 тысяч молодых жителей Вологодской области посетили профтуры

Участниками профтуров на предприятия Вологодской области с начала года стали свыше 3 тыс. школьников и студентов. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Кадры», сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.
Всего с начала года специалисты службы занятости организовали для молодежи 40 экскурсий. В проекте участвуют работодатели из различных отраслей экономики: промышленности, сельского хозяйства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и других. Во время экскурсий ребята знакомятся с действующим производством, современными технологиями и оборудованием. Также они узнают о требованиях к подготовке специалистов, возможностях целевого обучения, прохождения стажировок и дальнейшего трудоустройства.
«Встречи на предприятиях, информация от работающих там специалистов и знакомство с условиями труда помогают молодежи осознанно подходить к выбору профессии. С начала года участниками профтуров стали уже более трех тысяч школьников и студентов. Они посетили 22 предприятия региона. Мы продолжим знакомить ребят с производствами, где особенно востребованы кадры, чтобы они могли оценить перспективы построения карьеры в Вологодской области», — подчеркнул министр труда и социальной защиты региона Александр Ершов.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.