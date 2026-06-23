Более 3 тысяч молодых жителей Вологодской области посетили профтуры

«Встречи на предприятиях, информация от работающих там специалистов и знакомство с условиями труда помогают молодежи осознанно подходить к выбору профессии. С начала года участниками профтуров стали уже более трех тысяч школьников и студентов. Они посетили 22 предприятия региона. Мы продолжим знакомить ребят с производствами, где особенно востребованы кадры, чтобы они могли оценить перспективы построения карьеры в Вологодской области», — подчеркнул министр труда и социальной защиты региона Александр Ершов.