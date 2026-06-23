В Красноярске выбрали лучших поваров школьных и детсадовских столовых

«Мы уделяем огромное внимание качеству питания детей. Ежегодно город инвестирует в модернизацию пищеблоков и установку нового оборудования. Наши столовые преображаются, меню пополняется новыми блюдами. Всё это делается для того, чтобы дети питались в комфортных условиях, а еда была не только полезной, но и вкусной», — подчеркнула руководитель главного управления образования Марина Аксенова.