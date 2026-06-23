В Красноярске выбрали лучших поваров школьных и детсадовских столовых

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стали известны итоги первого городского конкурса профессионального мастерства «Лучший работник столовой». Участниками стали сотрудники школьных и дошкольных пищеблоков.
На протяжении почти двух месяцев конкурсанты представляли свои профессиональные навыки: рассказывали о себе, отвечали на вопросы экспертов по технологии приготовления блюд, санитарным требованиям и организации питания.
Финальным испытанием стало приготовление блюд по меню образовательных учреждений. Жюри оценивало не только вкус и качество блюд, но и их подачу, сервировку, а также соблюдение санитарных норм.
Победителем в номинации «Лучший работник столовой детского сада» стала шеф-повар структурного подразделения школы № 133 Виктория Ярушева. В профессии она работает более десяти лет.
Лучшим работником школьной столовой признана руководитель пищеблока школы № 156 Татьяна Гречишкина, посвятившая кулинарному делу более 20 лет.
Победители конкурса получили дипломы и денежные премии по 150 тысяч рублей. Лауреатов наградили почетными грамотами. Всего на участие в конкурсе поступило более 20 заявок, сообщает мэрия города.
«Мы уделяем огромное внимание качеству питания детей. Ежегодно город инвестирует в модернизацию пищеблоков и установку нового оборудования. Наши столовые преображаются, меню пополняется новыми блюдами. Всё это делается для того, чтобы дети питались в комфортных условиях, а еда была не только полезной, но и вкусной», — подчеркнула руководитель главного управления образования Марина Аксенова.
Планируется, что конкурс станет ежегодным.