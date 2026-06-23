Строительство «Суриков-центра» в Красноярске идёт с опережением графика

В Красноярске продолжается строительство «Суриков-центра». Сейчас строители утепляют монолитные стены и наносят декоративную штукатурку. Следующий этап — монтаж алюминиевых пластин, которые создадут эффект единого «кружевного полотна» или мазков кисти художника. Внутри здания ведутся электромонтажные и сантехнические работы, а также монтаж системы вентиляции. Кладка стен и перегородок практически завершена, рамы витражного остекления установлены на двух этажах, на террасе уложена брусчатка. Собрана винтовая лестница. В планах — её покраска и укладка гранитной плитки. Позже рядом появится световая инсталляция из трёх берёз — отсылка к деревьям, которые высадил Василий Суриков в своей усадьбе. В мастерской и лекционном зале смонтированы фонари для естественного освещения, а в лектории обеспечивают шумоизоляцию. Работы на объекте идут с опережением графика. Очень важно сдать его в срок, к 400-летию Красноярска. В июле подрядчик приступит к благоустройству территории: укладке брусчатки, установке малых архитектурных форм и посеву газонов, — сообщил заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства Александр Навродский. Завершить все строительные работы по графику планируется летом 2027 года.