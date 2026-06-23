Правила мобильной торговли хотят уточнить в Самарской области

Кроме того, на комитете рассмотрели внесение изменений в закон о семейных предприятиях. Для них предложили убрать ограничения по количеству работников, убрать условие, что акциями должны владеть несколько членов семьи. Теперь вопросы предстоит обсудить на заседании губдумы.