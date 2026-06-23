На Чусовском мосту установили навигационные огни после вмешательства прокуратуры

Пермская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о безопасности судоходства. Как сообщает надзорный орган, в ходе нее было установлено, что после начала навигационного периода на Чусовском мосту, протяженностью 1598 м,. «не было обеспечено навигационное освещение, а также отсутствовали знаки и иное оборудование, необходимые для безопасного прохождения судов». В результате пермский транспортный прокурор внес представление об устранении нарушения законодательства, которое было удовлетворено.