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На Чусовском мосту установили навигационные огни после вмешательства прокуратуры

Пермская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о безопасности судоходства. Как сообщает надзорный орган, в ходе нее было установлено, что после начала навигационного периода на Чусовском мосту, протяженностью 1598 м,. «не было обеспечено навигационное освещение, а также отсутствовали знаки и иное оборудование, необходимые для безопасного прохождения судов». В результате пермский транспортный прокурор внес представление об устранении нарушения законодательства, которое было удовлетворено.

Пермская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о безопасности судоходства. Как сообщает надзорный орган, в ходе нее было установлено, что после начала навигационного периода на Чусовском мосту, протяженностью 1598 м,. «не было обеспечено навигационное освещение, а также отсутствовали знаки и иное оборудование, необходимые для безопасного прохождения судов». В результате пермский транспортный прокурор внес представление об устранении нарушения законодательства, которое было удовлетворено.

Кроме того, по постановлению транспортного прокурора организация привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов).

Генеральным подрядчиком реконструкции Чусовского моста, по данным открытых источников, является ООО «Специализированный застройщик “Дом.59” “. Основным субподрядчиком — АО “Уралмостострой”. Договор с обществом был заключен в марте прошлого года.