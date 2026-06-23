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Пассажирам напомнили об отмене наличных в нижегородском транспорте с июля

Пополнить транспортные карты предлагается в 300 точек города.

Источник: Живем в Нижнем

Со следующего месяца пассажиры не смогут расплатиться наличными за проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях Нижнего Новгорода.

С 1 июля ни водители, ни кондукторы не будут принимать наличку. Наличными можно будет пополнить только транспортные карты. Для этого в Нижнем Новгороде работают больше 300 точек. Список мест, где можно будет пополнить транспортные карты, будет расширен.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде рассматривают возможность продажи билетов на автобус в торговых сетях «Магнит» и «Спар».