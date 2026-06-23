Пассажир упал на рельсы в нижегородском метро

По данным «Нижегородского метро», эвакуацию в связи с происшествием не объявляли, машинисты информировали пассажиров о технической задержке. «Поезда стояли на станциях, и люди, у которых не было времени ждать возобновления движения, также могли воспользоваться автобусами, трамваями», — добавили в пресс-службе предприятия.