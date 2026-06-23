Пассажир упал на рельсы в нижегородском метро

Одному из пассажиров стало плохо на станции метро «Чкаловская» при выходе из поезда, и он упал на рельсы утром 23 июня, сообщили в МП «Нижегородское метро». По данным из соцсетей, это была девушка. В связи с происшествием движение поездов останавливали.
На предприятии уточнили, что происшествие случилось в 7:35. Сотрудники станции сняли напряжение с контактного рельса и вызвали скорую помощь. В 8:10 медики эвакуировали пострадавшего, в 8:14 движение поездов возобновили.
Нижегородцы сегодня утром также писали в соцсетях об эвакуации со станций метро.
По данным «Нижегородского метро», эвакуацию в связи с происшествием не объявляли, машинисты информировали пассажиров о технической задержке. «Поезда стояли на станциях, и люди, у которых не было времени ждать возобновления движения, также могли воспользоваться автобусами, трамваями», — добавили в пресс-службе предприятия.