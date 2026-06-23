«Мы умеем брать на себя ответственность»: Андрей Кропоткин — о выборах, реальных делах ЕР и будущем Калининградской области

Я сам здесь родился, здесь родились мои дети, здесь живут мои родители, похоронена моя бабушка. Моя семья приехала сюда ещё в октябре 1946 года. У меня большая история, связанная с этим местом. И уезжать отсюда я не собираюсь — это мой дом. А в доме, как вы знаете, никто не хочет мусорить. Вот и я живу так же — чтобы было чисто, правильно, по‑людски.