В июньском небе над Хабаровским краем — переменный метеорный поток

Но не зря Июньские Боотиды называют необычным или даже непредсказуемым звездопадом. Ведь в какой-то год может произойти и резкий всплеск активности. Скажем, резко возросшее число падающих метеоров в час в 1916 году как раз и позволило зафиксировать данный метеорный поток. А последний наиболее сильный всплеск активности Июньских Боотид регистрировали в 1998 году — тогда в ночном небе видели до 100 метеоров в час.