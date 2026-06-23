В июньском небе над Хабаровским краем — переменный метеорный поток

О необычном звездопаде в июньском небе предупредили россиян. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», каждый год в период с 22 по 2 июля (и пиком активности 27 июня) в ночном небе проносятся Июньские Боотиды. Эти метеоры наблюдаются тогда, когда в период его действия Земля проходит сквозь орбиту короткопериодической кометы 7P/Понса-Виннеке. А название потоку дали, исходя от латинского названия созвездия Волопаса, в котором и находится его радиант.
Как рассказывают специалисты в Московском планетарии, впервые поток наблюдали в 1916 году и до 1927 года он был активным, а после — стал беден метеорами. Чаще всего речь идет об 1−2 метеорах в час.
Но не зря Июньские Боотиды называют необычным или даже непредсказуемым звездопадом. Ведь в какой-то год может произойти и резкий всплеск активности. Скажем, резко возросшее число падающих метеоров в час в 1916 году как раз и позволило зафиксировать данный метеорный поток. А последний наиболее сильный всплеск активности Июньских Боотид регистрировали в 1998 году — тогда в ночном небе видели до 100 метеоров в час.
Вот и выходит, что Июньские Боотиды — переменный звездопад, во время максимума которого можно наблюдать как от одного, так и до 100 метеоров в час, то есть от слабых вспышек до «звездного ливня».