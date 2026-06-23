СК России установил исполнителей и причастных к атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, установлена причастность к террористической атаке на пассажирский автобус с белорусскими детьми командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко, а также троих военных, которые были исполнителями. Сообщается, что Бровди и Иващенко отдали незаконный приказ об атаке гражданского транспорта на территории России, а также обеспечивали целенаведение.