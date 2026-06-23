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СК России установил исполнителей и причастных к атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области

СК РФ назвал причастных к атаке на автобус с детьми из Беларуси под Брянском.

Источник: Комсомольская правда

Следственным комитетом России установлены исполнители и причастные к атаке на автобус белорусскими детьми в Брянской области, передает ТАСС.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, установлена причастность к террористической атаке на пассажирский автобус с белорусскими детьми командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко, а также троих военных, которые были исполнителями. Сообщается, что Бровди и Иващенко отдали незаконный приказ об атаке гражданского транспорта на территории России, а также обеспечивали целенаведение.

Представитель СК РФ в числе непосредственных исполнителей теракта назвала военнослужащего подразделения беспилотных систем «Химера» 105-го пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Дмитрия Ткаченко, военнослужащего погранкомендатуры быстрого реагирования «Шквал» седьмого пограничного отряда ГПСУ Игоря Жукова и военнослужащего 73-го морского центра спецопераций ВСУ Владислава Наума.

— В отношении Бровди, Иващенко, Ткаченко, Жукова и Наума вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по делу о совершении террористического акта, повлекшего гибель людей (ч.3 ст. 205 Уголовного кодекса России), — заявила она.

Подозреваемых намерены объявить в международный розыск с последующим избранием меры пресечения в виде заключения под стражу заочно.

Сейчас следователи устанавливает личности других соучастников атаки на автобус из Беларуси. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал узнать правду в деле атаки БПЛА на автобус с белорусскими детьми под Брянском: «Что на самом деле там произошло?».

СК Беларуси также расследует это дело, а недавно показал новое видео с места атаки беспилотника на автобус с белорусскими детьми под Брянском.

Здесь пострадавшие при атаке БПЛА дети и их родители рассказали о пережитом под Брянском: «Я отвернулась. И вижу, что что-то летит, там серое что-то было».

А еще накануне госсекретарь Совбеза Вольфович заявил, что атака на автобус с детьми была попыткой столкнуть Беларусь с Украиной.

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