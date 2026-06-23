Требования кредиторов к АО «Ростовавтодор» превысили 578 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области в мае 2026 года ввел процедуру наблюдения в отношении АО «Ростовавтодор». Требования кредиторов к акционерному обществу превысили 578 млн рублей. С 12 мая 2026 года их предъявили 37 компаний. Соответствующая информация опубликована в ЕФРСБ.