Упавшую на рельсы метро нижегородку доставили в больницу имени Семашко

Девушке, которая упала на рельсы нижегородского метро, потребовалась госпитализация. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Напомним, что инцидент на станции метро «Чкаловская» привел к временной остановке движения поездов подземки утром 23 июня. Как уточнил Алексей Никонов, нижегородка упала на рельсы, потеряв сознание. Пациентку доставили в НОКБ имени Семашко. Ей диагностировали травмы средней степени тяжести.
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