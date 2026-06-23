Упавшую на рельсы метро нижегородку доставили в больницу имени Семашко

Напомним, что инцидент на станции метро «Чкаловская» привел к временной остановке движения поездов подземки утром 23 июня. Как уточнил Алексей Никонов, нижегородка упала на рельсы, потеряв сознание. Пациентку доставили в НОКБ имени Семашко. Ей диагностировали травмы средней степени тяжести.