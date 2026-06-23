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Упавшую на рельсы метро нижегородку доставили в больницу имени Семашко

Перед падением девушка потеряла сознание.

Источник: Живем в Нижнем

Девушке, которая упала на рельсы нижегородского метро, потребовалась госпитализация. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Напомним, что инцидент на станции метро «Чкаловская» привел к временной остановке движения поездов подземки утром 23 июня. Как уточнил Алексей Никонов, нижегородка упала на рельсы, потеряв сознание. Пациентку доставили в НОКБ имени Семашко. Ей диагностировали травмы средней степени тяжести.

Ранее мы писали, что проверку проводят в Нижнем Новгороде из-за происшествия с беременной женщиной.