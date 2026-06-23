Айгуль Иманбаева показала жуткую находку с «сюрпризом», обнаруженную во дворе

Видео Айгуль Иманбаевой, размещенное в соцсети, вызвало бурную реакцию у ее подписчиков. Она отметила, что это уже не первый сюрприз от тех, кто питает к ней ненависть. На этот раз была найдена кукла, наполненная неприятным содержимым.