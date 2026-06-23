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Айгуль Иманбаева показала жуткую находку с «сюрпризом», обнаруженную во дворе

Актриса и певица Айгуль Иманбаева показала жуткую находку — куклу «с сюрпризом», которую закопали в ее дворе. По ее словам, кто-то уже целый год подкидывает ей такие «подарки», передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Видео Айгуль Иманбаевой, размещенное в соцсети, вызвало бурную реакцию у ее подписчиков. Она отметила, что это уже не первый сюрприз от тех, кто питает к ней ненависть. На этот раз была найдена кукла, наполненная неприятным содержимым.

Айгуль выразила свое недоумение и возмущение по поводу происходящего, задаваясь вопросом, как можно так ненавидеть и завидовать человеку. Она также отметила, что знает, кто стоит за этими действиями, благодаря скрытой камере, которую, по ее словам, не заметили.

Подписчики Айгуль выразили свою поддержку и сочувствие, призывая ее не принимать происходящее близко к сердцу и верить в защиту Всевышнего. Они также отметили, что те, кто совершает такие поступки, являются больными людьми.

Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс и обсуждение в социальных сетях, подчеркивая важность уважения и терпимости в современном обществе.