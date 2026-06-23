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Реконструкция центра «Единство» на Красной Речке завершится в 2028 году

Ранее подрядчики обустроили дренажную систему для защиты подвала от подтоплений, заменили всю кровлю и благоустроили территорию вокруг здания. В этом году планируется обновить все системы отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, кондиционирования, электропроводки и автоматической пожарной сигнализации. Сделать это намерены до 20 сентября, затраты на ремонт составят около 38 млн рублей. Сейчас электромонтажные работы выполнены примерно на.

Ранее подрядчики обустроили дренажную систему для защиты подвала от подтоплений, заменили всю кровлю и благоустроили территорию вокруг здания. В этом году планируется обновить все системы отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, кондиционирования, электропроводки и автоматической пожарной сигнализации. Сделать это намерены до 20 сентября, затраты на ремонт составят около 38 млн рублей. Сейчас электромонтажные работы выполнены примерно на 50%. Подрядчики завершили разводку кабелей на втором этаже, установили новые светильники, розетки и выключатели. Система вентиляции готова на 60%. На следующей неделе подрядчики начнут демонтировать старые батареи и устанавливать новую систему отопления, а также монтировать кондиционеры и прокладывать систему канализации. Работы идут строго по графику. Напомним, что этому зданию через два года исполнится 90 лет, и оно никогда не видело капитальной реконструкции. Его ремонт начался после того, как с такой просьбой к губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину на «прямую линию» обратились жители Красной Речки, а глава региона поручил мэру Хабаровска привести здание в порядок. Завершить всю реконструкцию этого центра и прилегающей к нему территории планируется в 2028 году.