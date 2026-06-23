Реконструкция центра «Единство» на Красной Речке завершится в 2028 году

Ранее подрядчики обустроили дренажную систему для защиты подвала от подтоплений, заменили всю кровлю и благоустроили территорию вокруг здания. В этом году планируется обновить все системы отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, кондиционирования, электропроводки и автоматической пожарной сигнализации. Сделать это намерены до 20 сентября, затраты на ремонт составят около 38 млн рублей. Сейчас электромонтажные работы выполнены примерно на 50%. Подрядчики завершили разводку кабелей на втором этаже, установили новые светильники, розетки и выключатели. Система вентиляции готова на 60%. На следующей неделе подрядчики начнут демонтировать старые батареи и устанавливать новую систему отопления, а также монтировать кондиционеры и прокладывать систему канализации. Работы идут строго по графику. Напомним, что этому зданию через два года исполнится 90 лет, и оно никогда не видело капитальной реконструкции. Его ремонт начался после того, как с такой просьбой к губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину на «прямую линию» обратились жители Красной Речки, а глава региона поручил мэру Хабаровска привести здание в порядок. Завершить всю реконструкцию этого центра и прилегающей к нему территории планируется в 2028 году.