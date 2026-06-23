В Новгородской области очистили более 20 километров берегов водоемов

Свыше 20 км берегов 26 водных объектов очистили в Новгородской области в ходе акции «Вода России». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.
В этом году в акции «Вода России» приняли участие 626 волонтеров. Они очистили берега рек Волхов, Мста, Пола и их притоки, а также ручьи и родники. Организаторами мероприятий выступили администрации муниципальных образований, школы, библиотеки и дома культуры.
Всего состоялось 31 мероприятие. В числе наиболее масштабных по числу участников — субботники на берегу реки Царевки около деревни Соменка и в Великом Новгороде на берегах Волхова. Результаты акции влияют на экологическое состояние водоемов, создают комфортные условия для жизни вблизи воды и повышают экологическую культуру населения.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.