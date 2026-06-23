Посевы подсолнечника увеличили в Нижегородской области

К началу июня в Нижегородской области засеяли около 276 гектаров яровых, зерновых и зернобобовых культур. Также была увеличена площадь посевов подсолнечника. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородстата.
Зерновые и зернобобовые культуры составляют 78% от общего объема посевов в Нижегородской области. В этом году они занимают 276 тысяч гектаров.
Посевы сахарной свеклы расположились на 10 тысячах гектаров, а картофель занял площадь 21 тысячи гектаров. Также было засеяно 3 тысячи гектаров овощей. Большая часть посадок картофеля и овощей принадлежит населению — 54% и 86% соответственно.
Подсолнечник занял 8 тысяч гектаров — в этом году сельхозорганизации увеличили его посевы на 3 тысячи гектаров.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что на весеннюю посевную кампанию в Нижегородской области потратили 13 млрд рублей.