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Посевы подсолнечника увеличили в Нижегородской области

Большая часть посевов — зерновые и зернобобовые культуры.

Источник: Нижегородская правда

К началу июня в Нижегородской области засеяли около 276 гектаров яровых, зерновых и зернобобовых культур. Также была увеличена площадь посевов подсолнечника. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородстата.

Зерновые и зернобобовые культуры составляют 78% от общего объема посевов в Нижегородской области. В этом году они занимают 276 тысяч гектаров.

Посевы сахарной свеклы расположились на 10 тысячах гектаров, а картофель занял площадь 21 тысячи гектаров. Также было засеяно 3 тысячи гектаров овощей. Большая часть посадок картофеля и овощей принадлежит населению — 54% и 86% соответственно.

Подсолнечник занял 8 тысяч гектаров — в этом году сельхозорганизации увеличили его посевы на 3 тысячи гектаров.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что на весеннюю посевную кампанию в Нижегородской области потратили 13 млрд рублей.