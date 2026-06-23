Введенный утром 23 июня режим ракетной опасности в Нижегородской области отменен

Режим ракетной опасности в Нижегородской области, введенный утром 23 июня, отменен. При обнаружении обломков РСЧС просит не приближаться к ним.
По данным Росавиации, ограничения на полеты в нижегородском аэропорту сняли.
О последствиях атаки власти региона пока не сообщали.
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