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Часть Южного берега Крыма обесточена — когда дадут свет

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости Крым. Часть Южного берега Крыма во вторник осталась без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба Ялты.

Источник: РИА "Новости"

«Введено ограничение электроснабжения. Частично обесточен район от поселка Гурзуф до Ялты», — проинформировали в ЕДДС.

Уточняется, что подачу света планируется восстановить в течение трех часов.

Во вторник, 23 июня, в Крыму обесточены также четыре города и четыре района на севере и западе полуострова, сообщали ранее в пресс-службе «Крымэнерго». Из-за перебоев нет воды в Евпатории.

В Крыму из-за аварий на объектах энергетики ввели временные ограничения потребления электроэнергии.

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