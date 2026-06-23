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В Пермском крае объявлен режим «Ковёр» радиусом 100 километров

Об ограничениях в аэропорту пока не сообщалось.

Режим «Ковёр» радиусом 100 км ввели в Пермском крае 23 июня, сообщает РСЧС.

Оповещение пришло пермякам через приложение МЧС. Ведомство предупредило о действии особого режима в регионе с 13:00 23 июня. Информации о закрытии аэропорта Большое Савино не было.

Также с 13:00 в регионе действует режим «Ракетной опасности». Все оперативны службы находятся в полной готовности.

Напомним, в регионе действует запрет на съёмку БПЛА. В минтербезе Прикамья пояснили, что даже одно фото или видео может стать разведданными для противника.

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