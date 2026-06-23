В Пермском крае объявлен режим «Ковёр» радиусом 100 километров

Режим «Ковёр» радиусом 100 км ввели в Пермском крае 23 июня, сообщает РСЧС.
Оповещение пришло пермякам через приложение МЧС. Ведомство предупредило о действии особого режима в регионе с 13:00 23 июня. Информации о закрытии аэропорта Большое Савино не было.
Также с 13:00 в регионе действует режим «Ракетной опасности». Все оперативны службы находятся в полной готовности.
Напомним, в регионе действует запрет на съёмку БПЛА. В минтербезе Прикамья пояснили, что даже одно фото или видео может стать разведданными для противника.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше