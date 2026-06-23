Режим ракетной опасности отменили в Нижегородской области 23 июня

Режим ракетной опасности отменили на территории Нижегородской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области 23 июня.
Сотрудниги ГУ МЧС по региону напоминии, что при обнаружении обломков следует обратиться в 112 и не приближаться к ним.
Ранее режим беспилотной опасности отменили в Нижегородской области 22 июня.
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