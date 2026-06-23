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Режим ракетной опасности отменили в Нижегородской области 23 июня

Нижегородцев просят не приближаться к обломкам в случае обнаружения.

Режим ракетной опасности отменили на территории Нижегородской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области 23 июня.

Сотрудниги ГУ МЧС по региону напоминии, что при обнаружении обломков следует обратиться в 112 и не приближаться к ним.

Ранее режим беспилотной опасности отменили в Нижегородской области 22 июня.

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