Режим ракетной опасности отменен в Нижегородской области

Режим «Ракетная опасность» отменен в Нижегородской области. Он действовал утром 23 июня, сообщает региональное РСЧС.
Жителей просят при обнаружении обломков не приближаться к ним, а позвонить по телефону 112.
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