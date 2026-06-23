В крае стартовала акция «Вода — безопасная территория»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 22 по 28 июня на территории Красноярского края проходит межведомственная акция «Вода — безопасная территория», направленная на обеспечение безопасности граждан, снижение числа несчастных случаев и предотвращение гибели людей на воде в летний период.
В рамках акции сотрудники МЧС России совместно с краевыми спасателями, представителями правоохранительных органов, органов местного самоуправления и общественных организаций проводят профилактические рейды и патрулирование популярных мест отдыха у водоемов. Особое внимание уделяется стихийным пляжам и местам неорганизованного отдыха, где риск происшествий традиционно остается высоким.
По данным спасательных служб, с начала летнего сезона в крае уже произошло несколько трагических случаев на реках и озерах. В связи с этим специалисты напоминают жителям о необходимости строго соблюдать правила безопасности на воде.