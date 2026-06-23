Суд оставил в СИЗО главу липецкой строительной фирмы по делу о хищении 100 млн

УМВД ходатайствовало о заключении предпринимателя под стражу, но суд 15 мая отправил его под домашний арест. Через несколько дней полицейские обнаружили факты нарушения Кириллом Филоновым меры пресечения. По версии ведомства, 20 мая он нарушал путь следования к следователю, посещая различные точки, а 22 мая и вовсе покинул место отбывания домашнего ареста. Как оказалось, система отслеживания его местоположения зафиксировала «нарушение расписания присутствия браслета». Ведомство вышло в суд с ходатайством о заключении предпринимателя в СИЗО. При его рассмотрении Октябрьский райсуд арестовал господина Филонова до 13 июля.