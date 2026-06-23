Определены лидеры Всероссийского голосования за объекты благоустройства в Хабаровском крае

Завершен подсчет голосов VI Всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства, которое проходило с 21 апреля по 12 июня 2026 года. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы Единой России, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Масштабная кампания, старт которой был дан Владимиром Путиным в День местного самоуправления, в очередной раз подтвердила статус одного из наиболее эффективных механизмов прямого участия граждан в преображении своих городов и населенных пунктов. Общий итог голосования составил 15 883 904 голоса. Мы понимаем, что реально хотят люди: транспортные или пешеходные маршруты, событийные зоны, детские и спортивные площадки или элементы пляжной инфраструктуры. Реализация проектов, которые поддержали граждане, начнется уже в следующем году. Все это станет вкладом в достижение ключевых параметров нацпроекта “Инфраструктура для жизни” — реализовать 30 тыс. территорий и более 1,6 тыс. проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды до 2030 года», — сказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
В этом году в голосовании приняли участие 88 субъектов РФ. Всего на выбор жителей было представлено 6794 проекта, из них 203 территории в 52 населенных пунктах Хабаровского края. Свои голоса за понравившиеся общественные территории отдали более 123 тысяч жителей края.
Наибольшее количество голосов набрали сквер по ул. Волочаевской — ул. Блюхера в Хабаровске (12 472 голоса); сквер памяти героям СВО II этап в Комсомольске-на-Амуре (5991 голос); зона активного отдыха «Олимп» в Советской Гавани (2089 голосов); городской парк им. М. Горького в Николаевске-на-Амуре (1238), аллея Славы II этап в р.п. Чегдомын (1188 голосов) и пешеходная зона сквера от Придворцовой площади до территории городского парка в Амурске (1111 голосов).
«Качественная городская среда — это, прежде всего комфорт людей, их желание жить, работать, создавать семьи и связывать свое будущее с родным городом или поселком. Мы видим, что жители Хабаровского края голосуют за преображение своих территорий очень активно, и особенно важно, что они сами определяют, какие объекты необходимо обновить в первую очередь. При поддержке президента продолжим создавать в регионе современные общественные пространства, чтобы в каждом городе и поселке появлялись красивые скверы, парки и места отдыха. У Хабаровского края не должно быть окраин — везде должна быть комфортная среда. Благодарю самых активных жителей за их неравнодушие и вклад в будущее наших территорий! Именно благодаря им эти пространства станут настоящими точками притяжения», — подчеркнул губернатор края Дмитрий Демешин.
Всего в 2027 году в регионе благоустроят 52 общественных пространства. Среди них 5 скверов, 7 детских и 9 спортивных площадок, обустроят 7 зон отдыха, 4 аллеи и 7 пешеходных дорожек. Кроме того, появится 13 памятных мест, посвященных героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции.
Важную роль в проведении голосования сыграли более 190 тысяч волонтеров, которые консультировали граждан на массовых мероприятиях, в общественных местах и через цифровые каналы, включая национальный мессенджер MAX (12+). С их помощью собрано почти 9,5 млн голосов, 59% от общего итога. В Хабаровском крае работало около 1,5 тысячи добровольцев, которые собрали более 79 тысяч человек.